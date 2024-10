Sendedatum: 03.11.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Max Mutzke

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 03. November mit Max Mutzke.

Bodenständig, sympathisch und mit einer Gänsehaut-Stimme: Max Mutzke gehört zu den großen Stars der deutschen Pop- und Rockmusikszene. Vor 20 Jahren gewann er eine Casting-Show, nahm daraufhin am ESC teil und belegte mit seinem Song einen respektablen achten Platz. Jetzt geht er auf Jubiläumstour und plaudert vorher mit NDR Moderatorin Julia Vogt.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 27.10.2024 | Schauspielerin Maria Ketikidou

03.11.2024 | Sänger Max Mutzke

10.11.2024 | Sängerin und Moderatorin Senna Gammour

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 03.11.2024 | 11:00 Uhr