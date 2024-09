Sendedatum: 15.09.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Marleen Lohse

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 15. September mit Marleen Lohse.

Seit zehn Jahren spielt sie die aufgeweckte Tierärztin Jule Christiansen in der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" und ihr neuer Film "Die Schule der magischen Tiere 3" kommt demnächst in die Kinos. Im Gespräch mit NDR Moderator Roger Lindhorst erzählt die Schauspielerin außerdem von ihrer Kindheit in der Lüneburger Heide, ihren ersten Erfolgen zu Teenager-Zeiten und ihren Ambitionen als Musikerin.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 15.09.2024 | Schauspielerin Marleen Lohse

22. 09.2024 | Schauspielerin Roswitha Schreiner

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 15.09.2024 | 11:00 Uhr