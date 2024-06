Stand: 12.06.2024 10:00 Uhr Stars am Sonntag: Marianne Rosenberg

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 16. Juni mit Marianne Rosenberg

Schlager-Diva, Hitparaden-Legende und Kult-Star: Marianne Rosenberg ist seit über 50 Jahren im Musikgeschäft erfolgreich. "Er gehört zu mir" und "Marleen" sind Lieder für die Ewigkeit. Gerade ist ihr 22. Studioalbum "Bunter Planet" erschienen. Rosenberg ist auch Autorin und Produzentin, bei der neuen CD setzte sie auch auf die Unterstützung von Künstlerinnen wie Namika und Leslie Clio. Die Erwartungen sind groß: Die beiden Vorgänger-Alben "Im Namen der Liebe" und "Diva" erreichten die Plätze 1 und 5 in den deutschen Charts.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 23.06.2024 | Schriftsteller Klaus-Peter Wolf

30.06.2024 | Journalist Uwe Schneider

07.07.2024 | Schriftstellerin Elke Heidenreich

