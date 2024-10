Sendedatum: 27.10.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Maria Ketikidou

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 27. Oktober mit Maria Ketikidou.

„Großstadtrevier“ ist seit der ersten Folge im Jahr 1986 eine der beliebtesten Vorabendserien der ARD. Am 28. Oktober feiert die Serie ein besonderes Jubiläum: Die 500. Folge wird ausgestrahlt. Dienstälteste Polizistin ist Maria Ketikidou, sie gehört in der Rolle der Kommissarin Harry Möller seit 1994 zum „Großstadtrevier“. Im Gespräch mit NDR Moderator Michael Thürnau macht die Schauspielerin Lust auf die Jubiläumsfolge und erzählt von der Arbeit hinter den Kulissen.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 27.10.2024 | Schauspielerin Maria Ketikidou

03.11.2024 | Sänger Max Mutzke

10.11.2024 | Sängerin und Moderatorin Senna Gammour

