Sendedatum: 23.02.2025 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Laura Karasek

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 23. Februar ist Laura Karasek zu Gast.

Sonntagabends kürt Laura Karasek im NDR-Fernsehen die „Leuchte des Nordens“: Als Gastgeberin der NDR Quizshow führt die studierte Juristin und Tochter des 2015 verstorbenen Literaturkritikers Hellmuth Karasek fröhlich-frech durch die Sendung. Ihr ehemaliger Chef nannte sie nicht umsonst „eine Mischung aus Hildegard Knef und Pippi Langstrumpf“. Im Gespräch mit NDR Moderator Roger Lindhorst erzählt sie unter anderem von ihrer ungewöhnlichen beruflichen Laufbahn und ihre Vorliebe für Karaoke-Bars auf St. Pauli.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 02.03.2025 I Comedian Michael Mittermeier

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 23.02.2025 | 11:00 Uhr