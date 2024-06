Sendedatum: 23.06.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Klaus Peter Wolf

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 23. Juni mit Klaus Peter Wolf.

Klaus-Peter Wolf ist einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands. Seine Ostfriesen-Krimis verkaufen sich millionenfach und landen regelmäßig an der Spitze der Bestseller-Listen. Das ZDF hat etliche der Bücher verfilmt.

Gerade ist sein neustes Werk „Ein mörderisches Paar – Der Verdacht“ erschienen. Viele der Menschen und alle Orte aus den Büchern gibt es auch im wirklichen Leben. Ein Café in Norden ist die Pilgerstätte der Fans. Sie reisen sogar aus der Schweiz an, um die Schauplätze der Ostfriesen-Krimis zu besuchen.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 23.06.2024 | 11:00 Uhr