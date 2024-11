Sendedatum: 24.11.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Kai Wiesinger

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 24. November mit Kai Wiesinger.

Das ZDF-Traumschiff sticht wieder in See. Mit an Bord ist diesmal Kai Wiesinger. Der gebürtige Hannoveraner ist seit 35 Jahren einer der gefragtesten Schauspieler Deutschlands und hat in Kultfilmen wie "Der bewegte Mann" und "Stadtgepräch" mitgespielt. In der Sendung erzählt Wiesinger unter anderem von den Traumschiff-Dreharbeiten in Argentinien.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 24.11.2024 | Schauspieler und Regisseur Kai Wiesinger

01.12.2024 | Koch und Fernsehmoderator Horst Lichter

08.12.2024 | Sängerin und Schauspielerin Helen Schneider

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 24.11.2024 | 11:00 Uhr