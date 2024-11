Sendedatum: 01.12.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Horst Lichter

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 1. Dezember mit Horst Lichter.

Der gezwirbelte Schnurrbart, ein schelmischer Blick und der trockene Humor mit rheinischem Zungenschlag sind seine Markenzeichen. Als TV-Koch, Moderator der Trödelshow "Bares für Rares" und als Reiseführer auf dem Motorrad hat er sich einen Namen gemacht. Doch hinter dem lustigen Kumpel von nebenan steckt auch ein sehr tiefgründiger Mensch. Horst Lichter hat sich über das große Thema "Freundschaft" seine Gedanken gemacht und ist dabei zu überraschenden Erkenntnissen gekommen.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

