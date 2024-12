Sendedatum: 08.12.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Helen Schneider

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 8. Dezember mit Helen Schneider.

Helen Schneider stürmte einst als „Rock ’n’ Roll Gypsy“ die Charts, als Musical-Star eroberte sie den Broadway, sie sang mit Udo Lindenberg und Hildegard Knef. Die gebürtige New Yorkerin ist ab 8. Dezember regelmäßig im ARD Tatort aus Bremen zu sehen. Als Rechtsmedizinerin unterstützt sie Luise Wolfram und Jasna Fritzi Bauer.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 15.12.2024 | Schauspielerin Verena Altenberger

22.12.2024 | Schauspielerin Denise M'Baye

