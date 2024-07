Sendedatum: 21.07.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Esther & Hendrik Pfeiffer

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 21. Juli mit Esther & Hendrik Pfeiffer.

Das wohl schnellste Ehepaar Deutschlands kommt aus Niedersachsen. Esther und Hendrik Pfeiffer haben Anfang des Jahres in Hannover geheiratet. Beide sind extrem erfolgreiche Läufer, haben schon viele Erfolge gefeiert und wollen noch mehr. Im Talk mit NDR Moderatorin Susanne Neuss sprechen sie über ihre Ziele, ihre Träume und ihren gemeinsamen Lauf durch das Leben, bei dem sie auch die Olympischen Spiele im Hinterkopf haben.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 21.07.2024 | Marathonläufer Esther und Hendrik Pfeiffer

28.07.2024 | Musiker Heino

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 21.07.2024 | 11:00 Uhr