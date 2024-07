Sendedatum: 07.07.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Elke Heidenreich

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 07. Juli mit Elke Heidenreich.

Mit über 80 hat Elke Heidenreich zum ersten Mal intensiv darüber nachgedacht wie es ist, älter zu werden. Sie hat ein Buch über das Altern geschrieben. Sie erinnert sich an Stationen ihres Lebens und wie sie sich fühlte. Mit 17 war sie unglücklich, mit 20 ratlos, mit 30 war sie völlig überfordert. Gemessen daran ist 80 einfach schön, sagte die Autorin. Heute muss sie niemanden mehr etwas beweisen. Doch das Altern bringt auch Probleme mit sich. Das Schlimmste sei der Verlust von Freunden.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 07.07.2024 | Schriftstellerin Elke Heidenreich

14.07.2024 | Schauspieler Nils Nelleßen

21.07.2024 | Marathonläufer Esther und Hendrik Pfeiffer

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 07.07.2024 | 11:00 Uhr