Stars am Sonntag: Anne Ratte-Polle

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 10. Dezember ist Anne Ratte-Polle zu Gast.

Aufgewachsen ist sie in der Gemeinde Molbergen im Landkreis Cloppenburg. Und wurde dort kürzlich groß gefeiert, als sie in einem Cloppenburger Kino einen ihrer Filme präsentierte. Anne Ratte-Polle hat auch international Erfolge gefeiert, zuletzt mit der Netflix-Serie „Dark“. Aktuell ist sie in dem atemberaubenden ARD-Film „Mein Falke“ zu sehen. Mit NDR Redakteur Roger Lindhorst spricht die Schauspielerin über ihre Jugend in Niedersachsen, ihren einprägsamen Nachnamen, die Arbeit vor der Kamera und natürlich ihren spektakulären Auftritt beim Bayrischen Filmpreis 2019, der in die Fernsehgeschichte eingegangen ist.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten.

