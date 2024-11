Sendedatum: 17.11.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Anke Retzlaff

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 17. November mit Anke Retzlaff.

Die gebürtige Hannoveranerin Anke Retzlaff dürfte den 22. Oktober ganz fett im Kalender angestrichen haben. Denn dann ist sie erstmals in der neuen ARD-Krimireihe „Für immer Sommer“ als junge Polizistin zu sehen. Sie brilliert in der Hauptrolle und darf zudem auf der Sonneninseln Teneriffa arbeiten. Darüber und über vieles mehr spricht die Schauspielerin mit NDR Moderator Andreas Kuhnt.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 17.11.2024 | Schauspielerin Anke Retzlaff

24.11.2024 | Schauspieler und Regisseur Kai Wiesinger

01.12.2024 | Koch und Fernsehmoderator Horst Lichter

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 17.11.2024 | 11:00 Uhr