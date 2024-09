Sendedatum: 29.09.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Alphaville-Sänger Marian Gold

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 29. September mit Alphaville-Sänger Marian Gold.

Alphaville gehört zu den erfolgreichen Bands der 1980er Jahre. Das Synthie-Pop-Trio um Marian Gold stürmte weltweit die Hitparaden. Hits wie „Big in Japan“ und „Sounds like a melody“ wurden zu Dauerbrennern. „Forever young“ feierte gerade seinen 40. Geburtstag. Mit einem neuem Album geht Alphaville ab November auf Tournee. Marian Gold ist in der Sendung zu Gast und blickt auf die Erfolgsgeschichte zurück.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 29.09.2024 | Musiker Marian Gold

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 29.09.2024 | 11:00 Uhr