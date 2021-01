Spice Girls - "Wannabe"

Sendedatum: 13.01.2021 15:20 Uhr S

1996 haben es die Spice Girls geschafft - in 37 Ländern stehen die fünf jungen Damen aus England auf Platz 1 der Hitparade. Der Song war schnell geschrieben, doch der Weg dahin nicht ganz einfach. 1994 haben die Musikmanager Bob und Chris Herbert, Vater und Sohn, die Idee, eine Girl-Band aufzubauen. Sie geben eine Zeitungsannonce auf: "Du bist zwischen 18 und 23 Jahre alt und kannst singen und tanzen?"

Spice Girls machen sich aus dem Staub

Viele Mädchen melden sich - am Ende bleiben fünf übrig. Und die haben Power! Die findigen Manager wittern das schnelle Geld. Aber die Mädchen ahnen, dass sie über den Tisch gezogen werden sollen, machen sich aus dem Staub, suchen sich ein neues Management und bekommen tatsächlich einen fetten Plattenvertrag. Fehlt nur noch der erste Hit. Und der entsteht beim Herumalbern. Die Spice Girls denken sich Textzeilen aus, erfinden Wörter und reihen alles wild aneinander. Sinngemäß heißt es darin: "Wenn Du mein Freund sein willst, sag ich sag Dir, was ich will!"

Text sei zu selbstbewusst und frech

Nur ein Spice Girl fehlt - Victoria musste zu einer Hochzeit. Sie ist zwar per Telefon dabei, kann sich fernmündlich aber nicht so richtig durchsetzen. Deshalb kommt Victoria bei dem Song auch etwas kurz. Nach einer halben Stunde haben die Spice Girls alles beisammen. Genauso schnell wird der Song aufgenommen. Die Plattenfirma ist allerdings wenig begeistert von so viel Frauenpower. Den vermutlich etwas älteren Herren aus der Chef-Etage ist der Text viel zu selbstbewusst und frech, sie würden für die erste Single lieber etwas Gefälligeres nehmen. Doch die Spice Girls setzen sich durch. Der Rest ist Popmusikgeschichte.

