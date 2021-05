Sir Douglas Quintet - "Mendocino"

Sendedatum: 05.05.2021 13:50 Uhr S

Mendocino liegt im Norden Kaliforniens, etwa drei Autostunden von San Francisco entfernt, direkt an der felsigen Pazifikküste. Der Wind weht frisch. Die Touristen bummeln an weißen und pastellfarbenen Holzhäusern vorbei und erleben sensationelle Sonnenuntergänge. Ein Ort für Naturliebhaber, weniger für Partygänger. Mendocino ist ein winzig kleiner Ort, in dem neben ein paar Souvenirläden und vielleicht 80 bis 100 Häusern, wie Michael Holm erzählt. Er hat 1969 Mendocino besungen und war 1994 auch mal dort. Ursprünglich ist das Lied aber nicht von Michael Holm, sondern stammt vom Sir Douglas Quintet aus San Francisco.

Von der Hippie-Hymne zum Schlagerklassiker

Kopf der Band war der Gitarrist und Sänger Doug Sahm. Und der - so wird erzählt - kam auf die Idee zu diesem Song, nachdem er mit seiner Freundin einen Ausflug nach Mendocino unternommen hatte. Der Ort war damals eine Hippie-Hochburg. Und was der Musiker und die junge Frau in Mendocino erlebt haben, können wir nur vermuten, wenn wir uns den Text mal genauer anschauen: Da ist von einer Liebeslaube die Rede, morgens ist man schon zugedröhnt und Typen mit roten Augen erzählen irgendeinen Stuss. Alles klar! Die Nummer wurde zur Hippie-Hymne und kam auch nach Deutschland, wo Michael Holm dann die entschärfte Version sang. Die gilt heute bei uns als Schlagerklassiker. Anders das Original vom Sir Douglas Quintet. Selbst in Mendocino ist das Lied fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, erzählt Michael Holm. Der Barkeeper im Hotel zum Beispiel habe nur mit den Schultern gezuckt, aber: "Am letzten Abend saß ich in der Bar und summte "Mendocino" vor mich hin, und neben mir stimmte der Typ mit ein. Ein in die Jahre gekommener Hippie-Typ mit langen Haaren und einem entspannten, friedlichem Gesicht. Und wir haben uns dann verbrüdert, weil wir festgestellt haben: Jawoll, das waren die tollen 60er! Er konnte sich noch erinnern, wie es damals war, als die Hippies in Mendocino eingefallen sind, und wir haben einen tollen nostalgischen Abend verbracht."

