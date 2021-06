Stand: 29.06.2021 17:29 Uhr Shocking Blue - "Venus"

Die Band Shocking Blue gibt es in den Niederlanden schon seit zwei Jahren, aber bisher lässt der große Durchbruch auf sich warten. Da trifft Bandleader Robbie van Leeuwen auf einer Party die Sängerin Mariska Veres - und ist hin und weg von ihr: "Du siehst phantastisch aus, und du hast eine tolle Ausstrahlung! Hast du Lust in meiner Band zu singen?" Mariska ersetzt ab sofort den Sänger Fred de Wilde bei Shocking Blue. Nun muss nur noch ein Hit her. Und weil man im Leben nicht immer alles neu erfinden kann, nimmt Robbie sich ein Beispiel an dem "Banjo Song" der US-Gruppe Big Three. Außerdem gefällt ihm wohl das Gitarrenriff von The Who's "Pinball Wizard"… und schon wird daraus "Venus".

Historischer Versprecher

Gleich in der ersten Zeile dann der historische Versprecher! Denn Sängerin Mariska übersieht einen Tippfehler im Songtext. Und so wird aus der berühmten ersten Zeile "A Goddess On A Mountain Top" bei der Aufnahme "A Godness On A Mountain Top". Das Wort "Godness" gibt’s zwar nicht im Englischen… aber das ist egal: "Venus" schafft die Platz 1 in den USA, als erster Song aus den Niederlanden überhaupt. In Deutschland gibt's Platz 2, und in den Niederlanden? Nur Platz 3. Macht nichts. Venus wird zum Welthit. Und als Bananarama Venus in den 80ern erneut zum Chartserfolg machen, klingelt wieder die Tantiemen-Kasse für Robbie van Leeuwen.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 30.06.2021 | 14:50 Uhr