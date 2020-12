Sammy Davis jr. - "The Candy Man"

Sendedatum: 01.01.2021 17:50 Uhr S

Sammy Davis Jr. hatte seinen größten Hit im Sommer 1972. Mit dem Song "The Candy Man" stand der Musiker auf Platz eins der amerikanischen Hitparade. Und das, obwohl das Lied gar nicht richtig zu ihm passte. "All diese Geschichten über hübsche Mädchen, über nächtelanges Aufbleiben - all diese Geschichten sind wahr!" Der knautschgesichtige Entertainer Sammy Davis Jr. war ein kleines Schlitzohr. Mit seinen Kollegen Dean Martin und Frank Sinatra hatte er in den 60er-Jahren als Rat Pack, als Ratten-Pack, die amerikanische Show- und Kneipenszene unsicher gemacht. Sein größter Hit handelt allerdings nicht von durchzechten Nächten, hübschen Mädchen oder hochprozentigem Schnaps, sondern von Schokolade.

Süße Sünden im Song verpackt

Der Candy-Mann aus dem Song zaubert mit Hilfe des Regenbogens, der Sonnenstrahlen und frischem Morgentau die leckersten Süßigkeiten. Das Lied stammt aus dem 1971 gedrehten Kinderfilm "Charly und die Schokoladenfabrik". Darin singt der Schauspieler Aubrey Woods als Süßigkeiten-Ladenbesitzer Bill seinen kleinen Kunden dieses Lied vor. Ein sehr eingängiger Song mit dem Zeug zum Welthit, wenn er von einem Weltstar gesungen wird, dachten sich die Filmemacher. Nach Abschluss der Dreharbeiten fragten sie Sammy Davis Jr., ob er dieses Lied nicht singen wolle - und er wollte zuerst nicht! Er musste erst überredet werden, bis er der süßen Versuchung schließlich nicht mehr widerstehen konnte.

Und tatsächlich wurde "The Candy Man" mit Abstand sein größter Hit.

