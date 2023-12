Roy Orbison - "Oh Pretty Woman"

Sendedatum: 20.02.2013 16:50 Uhr R

Es war an einem Freitagnachmittag im Juli 1964. Roy Orbison saß zu Hause in der guten Stube und wollte mit seinem Kollegen Bill Dees einen Hit schreiben. Aber irgendwie kamen die beiden nicht so recht voran. Plötzlich schaute Mrs. Orbison hinein und fragte, ob sie etwas Geld zum Shoppen bekommen könne. Roys Kollege Bill meinte daraufhin ganz charmant: "Schöne Frauen brauchen doch kein Geld!" Oder wie man in Amerika sagt: "Pretty woman never needs any money!"

Das Klackern der Stöckelschuhe liefert die zündende Idee

Wie Mrs. Orbison darauf reagiert hat, ist nicht bekannt, aber sie machte sich auf klackernden Stöckelschuhen auf den Weg in die Stadt. Bill klopfte den Rhythmus ihrer Schritte auf dem Couchtisch nach, und Roy hatte plötzlich die Idee zu der lange gesuchten Textzeile: "Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman, the kind I like to meet …" - "Schöne Frau, die die Straße entlang geht, schöne Frau, ich würde dich gerne kennenlernen …" Als Mrs. Orbison eine Dreiviertelstunde später vom Einkaufen zurückkam, hatten Roy und Bill ihren Hit schon fertig komponiert. Und Roy wusste: Das wird ein Hit. Er erzählte später in einem Interview: "Für viele Songs haben wir länger als 30 Minuten gebraucht. Aber diese Lieder waren meistens nicht gut. Die guten Songs waren die, die uns plötzlich einfielen, und die wir dann in 20 oder 30 Minuten geschrieben haben. An den schlechten Songs hingegen haben wir sechs Monate gearbeitet."

Orbisons Glück währt nicht lange

Eine Woche später wurde er aufgenommen, eine weitere Woche später kam die Platte in die Läden, landete schließlich in 31 Ländern auf Platz eins und machte Roy Orbison endgültig zum Weltstar: "Im Januar 1965 ging es wieder mal auf Tour nach Australien, diesmal mit den Rolling Stones. Davor war ich mit den Beach Boys dort gewesen. Ich habe mich mit den Stones angefreundet, wir waren ein wilder Haufen - und sie liebten mein 'Pretty Woman'. Sie liebten den Song so sehr und den Rhythmus, dass sie daraufhin 'Satisfaction' schrieben".

Nachdem der Song "Pretty Woman" ein Welthit wurde, dürfte im Hause Orbison immer genug Geld zum Shoppen da gewesen sein. Leider nahm diese nette Geschichte kein gutes Ende: Zwei Jahre später starb Claudette Orbison, kurz darauf kamen auch noch zwei der drei Söhne ums Leben. Roy Orbison brauchte lange, um sich von diesen Schicksalsschlägen zu erholen. Erst 1988 gelang ihm ein grandioses Comeback - kurz vor seinem Tod.

