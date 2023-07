Roland Kaiser im Interview Stand: 11.07.2023 09:00 Uhr Er ist der Gentleman des deutschen Schlagers. Roland Kaiser hat Millionen Platten und CDs verkauft, er füllt die größten Hallen des Landes. Moderator Michael Thürnau hat ihn getroffen.

Im Dezember 1973 stand er erstmals in einem Berliner Tonstudio, sang „In the ghetto“ von Elvis Presley und bekam einen Dreijahresvertrag bei den Meisel-Musikverlagen. Der Rest ist Schlagergeschichte.

Heute gehört er neben Helene Fischer und Andrea Berg zu den erfolgreichsten Künstlern der Branche. Er sei dankbar und demütig für seine Alterskarriere, sagte der 71-jährige dem NDR. „Wir versuchen, uns ständig zu verbessern und hohe Qualität zu bieten. Das gilt für den Livebereich und die CD-Produktion.“

Derzeit ist Roland Kaiser auf großer Open Air-Tournee mit Stationen in Fulda, Magdeburg und Bremerhaven. In der Berliner Waldbühne tritt er gleich zweimal auf. Höhepunkte des Konzertsommers sind die Kaisermania-Konzerte am Dresdner Elbufer mit zehntausenden Fans. Die Show am 05. August wird live im Fernsehen übertragen.

Am 28. Juli erscheint die CD „Neue Perspektiven“. Die erste Single „Gut, dass ihr da seid“ läuft bereits im Radio. Michael Thürnau hat Roland Kaiser getroffen. NDR 1 Niedersachsen sendet das Interview am Sonntag, den 16. Juli von 10 bis 12 Uhr.

