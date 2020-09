Roland Kaiser - "Santa Maria"

Stand: 09.09.2020 10:50 Uhr

"Santa Maria" ist einer der bekanntesten deutschen Schlager. Dessen Geschichte allerdings in Italien begann. Die Brüder Guido und Maurizo de Angelis alias "Oliver Onions" hatten sich mit der Musik für die Bud Spencer und Terence Hill-Filme einen Namen gemacht. Im Mai 1980 veröffentlichten Oliver Onions dann ihren größten Hit "Santa Maria" - ein Lied über ein verträumtes Stelldichein am Strand.

Die Geschichte eines Schiffs

Die Deutschen wollten mitträumen, kauften die Platte wie verrückt und hievten Oliver Onions auf Platz 1 unserer Hitparade. Die Plattenfirma wollte aber noch mehr und holte eines ihrer besten Pferde aus dem Stall. Roland Kaiser sollte eine deutsche Santa Maria-Version aufnehmen. Der hatte auch schon eine Idee, welche Geschichte er in dem Lied erzählen wollte. Nix mit Erotik oder so. Nein, er hatte etwas Großes im Sinn. "Das war die Geschichte des Schiffs von Christoph Columbus, das ja auch Santa Maria hieß", erzählt er. "Und dann haben wir das mit allem Drum und Dran aufgenommen. Doch dann kam die übermächtige Plattenfirma und sagte: Nee nee, Jungs, so nicht, das kann ja nix werden."

Rache ist süß

Roland Kaiser und Norbert Hammerschmidt, die den historisch wertvollen Text zusammen geschrieben hatten, waren stinksauer und dachten sich: Na warte. Rache ist süß, zuckersüß. Also schrieben sie was Neues, aber sie dachten sich: "Wir übertreiben alles an dem Text, machen alles ne Nummer schlimmer. 'Schneeweiße Strände' und 'Hielt ich ihre Jugend in den Händen'", erinnert sich Kaiser. "Ich sagte, Norbert, das ist doch klasse! Der meinte, das kannst Du nicht machen. Aber dann haben wir das unserem Produzenten vorgelegt. Und der meinte nur: Das ist genial! Und wir haben gesagt: nee, komm, das war ein Spaß! Aber der Produzent meinte: das wird so aufgezeichnet. Und das war's." "Santa Maria" machte auch Roland Kaiser zum Hitparaden-Spitzenreiter – zum ersten und bis heute einzigen Mal.

