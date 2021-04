Ray Parker Jr. - "Ghostbusters"

Sendedatum: 14.04.2021 14:50 Uhr R

"Ghostbusters" gehört zu den erfolgreichsten Filmen der 80er Jahre. Bill Murray, Dan Akroyd und Harold Ramis gehen als etwas durchgeknallte Wissenschaftler auf Geisterjagd. Ein Riesenspaß! Als der Film 1984 soweit im Kasten ist, fehlt noch die passende Musik. Die Macher des Films würden dafür gerne Huey Lewis and The News ins Boot holen. Die sind derzeit schwer angesagt, können - oder wollen - aber nicht. Daraufhin engagieren die Filmproduzenten einen vielseitigen jungen Musiker namens Ray Parker Jr.. Er soll den Titelsong für den neuen Geisterjäger-Film schreiben. Damit Ray weiß, worum es eigentlich geht und wie die Musik klingen soll, bekommt er eine Vorabfassung des Films. Die ist provisorisch mit Songs von Huey Lewis and the News unterlegt, vor allem mit dem gerade aktuellen Hit der Band "I want a new drug". Ray Parker schaut sich also die Filmszenen an, hat dabei die Musik von Huey Lewis im Ohr… - und denkt sich den Ghostbusters-Titelsong aus, der dann allerdings sehr nach Huey Lewis klingt - ein bisschen zu viel vielleicht.

Jahrelanger Plagiats-Streit

Auf jeden Fall finden Huey Lewis and the News diese Ähnlichkeit nicht gut - zumal Ray Parker Jr. damit auch noch den Spitzenplatz der Hitparade blockiert. Denn nicht nur der Ghostbusters-Film wird ein Hit, sondern eben auch das Titellied. Huey Lewis zerrt Ray Parker Jr. vor Gericht, es beginnt ein jahrelanger Plagiats-Streit - am Ende werden sich beide außergerichtlich einigen. Und als Huey Lewis and the News 1985, also ein Jahr nach der Ghotsbuster-Geschichte gefragt werden, ob sie den Titelsong für eine Komödie mit dem Titel "Zurück in die Zukunft" liefern können, lassen sie sich diesmal die Chance nicht entgehen. Aber das ist eine andere Geschichte…

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.04.2021 | 14:50 Uhr