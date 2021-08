Pink & Willow Sage Hart – "Cover Me In Sunshine"

Sendedatum: 04.08.2021 13:40 Uhr P

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Auch das von Weltstars. Die amerikanische Sängerin Pink zum Beispiel hatte plötzlich ganz viel Zeit – für ihre neunjährige Tochter Willow, aber auch für das, was sie schon immer mal machen wollte: "Während einer Quarantäne habe ich mich mit einer Smartphone-App beschäftigt, mit der man Musik aufnehmen kann. Das war echt eine Leistung! Eines Tages arbeitete ich damit gerade an einem neuen Song, als meine Tochter reinkam und ein bisschen mitgesungen hat. Dann ist sie schwimmen gegangen. Damit war das für sie erledigt", so Pink.

"Cover Me In Sunshine" macht Mut in Pandemie-Zeiten

Die beiden hatten ein Lied geschaffen, das Mut macht in Pandemie-Zeiten: "Irgendwann werden die Leute wieder lachen", heißt es darin, "ich weiß, dass es eines Tages wieder so sein wird."

Während die kleine Willow im Pool planschte, experimentierte die Frau Mama weiter mit der App und kümmerte sich um den Song. Der kurze Zeit später ein Welthit wurde. Die kleine Willow nahm es gelassen: "Sie findet es sehr lustig. Sie singt zwar ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so richtig ihr Ding. Eines Tages kam ich zu ihr und sagte: 'Baby, Du hast einen Nummer-Eins-Hit in den Niederlanden, das ist eine große Sache.' Sie fragte mich: 'Niederlande – welche Stadt ist das?' 'Amsterdam – Du liebst doch Amsterdam!' 'Ja, ich liebe Amsterdam. Kann ich jetzt den Film 'Avatar' sehen?" Natürlich durfte sie das!

