Otis Redding - "Sittin' On The Dock Of The Bay"

Der damals 26-jährige schwarze Soul-Sänger Otis Redding saß auf einem Hausboot in Kalifornien, nahe Sausalito. Er erholte sich gerade von einer umjubelten Tournee und einer Mandel-Operation. Dank der OP war er drauf und dran, gesanglich in die Form seines Lebens zu kommen, wie er seinen Freunden damals sagte. In dieser Situation, als er vom Deck aus auf das Wasser schaute, hatte er die Idee zu seinem größten Hit."Ich sitze hier in der Morgensonne. Heute Abend werde ich immer noch hier sitzen. Und gucken, wie die Schiffe einlaufen. Und später wieder auslaufen."

Der Song ohne Ende

"Sittin' On The Dock Of The Bay" - das klingt nach relaxter Urlaubsstimmung, handelt aber in Wahrheit von einem Mann, der einsam und auf der Suche nach einem Job ist. Obwohl Otis Redding noch ein pfiffiges Ende für diese Geschichte fehlte, buchte er sofort einen Termin im Tonstudio, um diesen Song zumindest probeweise schon mal aufzunehmen. Die fehlenden Textzeilen überbrückte er mit einem Pfeifen.

Ein Verstorbener als Spitzenreiter der Charts

Die endgültige Fassung mit dem fertigen Text wollte er zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen. Doch dazu kam es nicht mehr: Am 10. Dezember 1967 flogen Otis Redding und seine Band in einer kleinen zweimotorigen Maschine zu einem Auftritt nach Wisconsin. Kurz vor der Landung stürzte ihr Flugzeug bei Nebel und Regen in einen See. Fast alle Insassen starben, auch Otis Redding überlebte den Absturz nicht. Sechs Wochen später veröffentlichte Otis' Plattenfirma den halbfertigen Song "Sittin' On The Dock Of The Bay".

In Amerika landete er sofort auf Platz eins. Ein Verstorbener als Spitzenreiter der so wichtigen amerikanischen Hitparade, das hatte es bis dahin nicht gegeben. Auch in anderen Ländern schaffte es das Lied auf die vordersten Plätze und wurde in den 60er-Jahren mit zahlreichen Preisen überhäuft. Bis heute gilt "Sittin' On The Dock Of The Bay" als einer der wichtigen Hits der Popmusikgeschichte.

