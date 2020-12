Olivia Newton-John und John Travolta: "You´re The One That I Want"

Sendedatum: 01.01.2021 18:50 Uhr O

Die Geschichte von "Grease" spielt in den 50er-Jahren. Das ist die Zeit, in der sich die Jungs jede Menge Pomade in die Haare schmieren und die Mädchen Petticoats tragen. Die Hauptpersonen bei "Grease" sind Danny und Sandy. Sie gehen auf dieselbe High-School, verlieben sich und finden am Ende über viele Umwege und Wirrungen schließlich zusammen. Am Broadway sorgt das Musical schon viele Jahre zuvor für Furore, bevor es im Juni 1978 in die Kinos kommt.

Neue Musik für die Leinwand

Die mitreißenden Lieder im 50er-Jahre-Stil, die das Musical am Broadway so erfolgreich machen, dürfen in der Kinofassung natürlich nicht fehlen. Es kommen aber auch neue Songs dazu - darunter einer für das große Finale. Die Geschichte: Danny trifft Sandy auf dem Rummelplatz und erkennt sie fast nicht wieder. Das bis dahin so brave Mädchen trägt jetzt hautenge Lederklamotten, die blonden Haare sind wild hochtoupiert und im Mundwinkel hängt eine Zigarette. Nachdem Danny Sandys Aufmerksamkeit errungen hat, singen sie "You're The One That I Want".

Olivia Newton-John: "Das wird ein Riesenhit"

Olivia Newton-Johns alter Freund John Farrar komponiert damals den Song. Farrar erzählt dem Billboard-Magazine später, dass er gefragt worden sei, ob er Musik für das Finale des Films beisteuere. Es soll um die Szene gehen, in der die beiden Hauptdarsteller zusammen tanzen. Und so setzt sich John Farrar hin und komponiert darauf los.

Später erinnert sich Olivia Newton-John für das Billboard-Magazine, dass John die ganze Nacht durchgearbeitet hat. "Morgens kam er dann zu mir in den Wohnwagen und spielte den Song vor. Ich wusste sofort: Das wird ein Riesenhit!" "You're The One That I Want" landet tatsächlich in vielen Ländern auf Platz eins. Und nicht nur das: Auch andere Lieder aus dem Musical, sowie das Album, erobern die Spitzenplätze der internationalen Hitparaden. Und der Film gilt heute als Klassiker.

