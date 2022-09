NDR Schallplattenarchiv: Vinyl-Schätze ziehen um

Ein ungebrochener Erfolg und unverwechselbarer Klang: Schallplatten sind wahre Schätze. So ein Schatz zieht jetzt aus dem Archiv des NDR Landesfunkhaus Niedersachsen aus: Etwa 20.000 Schallplaten wurden heute an das Schallplattenmuseum Braunschweig übergeben.

Die NDR-Standorte Kiel und Hamburg haben bereits insgesamt 125.000 Vinyl-Schätze an das deutsche Schallplattenmuseum in Nortorf gespendet. Denn die Schallplatten werden für den Sendebetrieb nicht mehr gebraucht: Die Bestände wurden vom NDR bereits Anfang der 2000er Jahre digitalisiert.

Neues Zuhause für die Platten

In Zukunft wird man die Platten dann im Schallplattenmuseum Braunschweig bestaunen können. Im Museum könne man eine Vinyl-Zeitreise durch die eigene Kindheit machen, sagt der Vorsitzende des Museums Uwe Krentel. Man dürfe alles „herausnehmen, anfassen und auch auflegen“. Die große Sammlung des NDR kommt nun dazu: Vielversprechend ist besonders die Fülle an Platten aus den 1980er Jahren, diese „bereichere den Bestand um einiges“, so Uwe Krentel weiter.

Das Museum müsse nun erst einmal die Spende sichten und integrieren – das nehme ein halbes Jahr in Anspruch. Für die neuen Platten habe das Museum aber extra einen neuen Raum angemietet.