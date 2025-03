Stand: 26.03.2025 13:00 Uhr Danke für Ihre Treue: Wir bleiben Nummer eins!

NDR 1 Niedersachsen ist seit mehr als 30 Jahren Marktführer in Niedersachsen: 1,08 Millionen Menschen schalten in Niedersachsen täglich NDR 1 Niedersachsen ein, bundesweit sind es knapp 1,35 Millionen. Nach der repräsentativen Studie kommt das Programm in Niedersachsen auf einen Marktanteil von 17,1 Prozent und eine Reichweite von 15,6 Prozent (MA 2025 I, Montag bis Sonntag). Das geht aus der aktuell veröffentlichten Media-Analyse hervor. Für die repräsentative Studie wurden bundesweit knapp 70.000 Hörerinnen und Hörer befragt. Sie erfasst neben den klassischen Radio auch Audio-Angebote im Internet.

