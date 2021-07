Stand: 14.07.2021 13:40 Uhr Danke für Ihre Treue: Wir bleiben Nummer eins!

NDR 1 Niedersachsen ist seit mehr als 27 Jahren Marktführer in Niedersachsen und bleibt das meistgehörte Radio-Programm im Land. 1,34 Millionen Menschen schalten in Niedersachsen täglich NDR 1 Niedersachsen ein, bundesweit sind es 1,65 Millionen. Nach der repräsentativen Studie kommt das Programm auf einen Marktanteil von 21,5 Prozent (MA 2021, Montag bis Sonntag) - der Marktanteil steigt um einen knappen Prozentpunkt. Bei den Tagesreichweiten (MA 2021, Montag bis Sonntag) liegt NDR 2 mittlerweile vorne mit 20,1 Prozent. Damit bilden NDR 1 Niedersachsen mit NDR 2 die Doppelspitze in Niedersachsen. Das geht aus der aktuell veröffentlichten Media-Analyse hervor. Für die repräsentative Studie wurden bundesweit knapp 70.000 Hörerinnen und Hörer befragt. Sie erfasst neben den klassischen Radio auch Audio-Angebote im Internet.

Weitere Informationen 3 Min Hörfunkchef Ludger Vielemeier zur Media-Analyse Laut jüngster Media-Analyse erreicht das Programm von NDR 1 Niedersachsen einen Marktanteil von 21,5 Prozent. Hörfunkchef Ludger Vielemeier äußert sich zu den Ergebnissen. 3 Min Marktanalyse 2021 Audio: Radiomarkt im Norden Wie viele Menschen schalten NDR Info ein, wie viele N-JOY oder NDR 2? Marktanteile und Tagesreichweiten der einzelnen Programme im Vergleich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 14.07.2021 | 13:40 Uhr