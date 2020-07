Mungo Jerry - "In The Summertime"

Sendedatum: 29.07.2020 14:50 Uhr

Eine Nacht im Jahr 1968. Der junge englische Musiker Ray Dorset sitzt auf dem Bett. Plötzlich hat er eine Idee, die sein Leben verändern sollte. "In the summertime, when the weather is high, you can chase right up and touch the sky ..." - "In der Sommerzeit, wenn das Wetter toll ist, kannst du durch die Gegend rennen und den Himmel berühren ..." dichtet Ray Dorset in jener Nacht. Aber erstmal verschwindet es in der Schublade. Erst Anfang 1970 holt Ray es wieder hervor. Es passt nämlich wunderbar zu seiner neuen Band mit dem Namen "Mungo Jerry". Das Besondere an dieser Truppe: Sie hat keinen Schlagzeuger, spielt im Sitzen und macht preisgünstig Musik: Da wird auf einem Weinkrug geblasen, einem verstimmten Klavier geklimpert, mit den Füßen auf dem Boden gestampft und ein Waschbrett bearbeitet. Mittendrin sitzt Sänger Ray Dorsett mit riesiger Lockenmähne, gewaltigen Koteletten und zeigt mit breitem Grinsen seine Zahnlücke.

Vom Pausenfüller zur Großattraktion

Die Platte kam 1970 in die Läden, und am nächsten Tag spielte Mungo Jerry beim Hollywood-Festival. Und dieser Auftritt hat es in sich. 35.000 Menschen kommen ins englische Newcastle-under-Lyme, um Supergruppen wie Traffic, Black Sabbath und Grateful Dead zu sehen. Mungo Jerry, die durchgeknallte Blues-Band mit den Instrumenten aus dem Haushalts-Abteilung, soll eigentlich nur Pausenfüller sein. Doch das Publikum rast vor Begeisterung und macht die coolen Typen um Sänger Ray Dorset zu den Stars des Festivals. Das ist der Beginn einer kurzen, aber weltweiten "Mungo Jerry"- und vor allem "In the summertime"-Hysterie. Bis heute gilt "In the summertime" als größter Sommerhit aller Zeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 29.07.2020 | 14:50 Uhr