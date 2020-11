Michael Jackson - "Earth Song"

Sendedatum: 04.11.2020 14:50 Uhr M

Michael Jackson, der King of Pop, hatte unzählige große Hits, auch hier bei uns in Deutschland. Auf Platz eins hat er es allerdings bei uns nur zwei Mal geschafft - das erste Mal im November 1995 mit dem "Earth Song". Entstanden ist das "Lied der Erde" in einem Hotelzimmer in Wien, im "Hotel Imperial" am Kärntner Ring. Michael Jackson erzählte später: "Ich fühlte so viel Schmerz und Leiden für die Not des Planeten Erde. Und für mich ist das ein Lied an die Erde, weil ich denke, dass die Natur sich so sehr bemüht, die Misswirtschaft der Menschheit auszugleichen. Aber das ökologische Ungleichgewicht hält an - es gibt so viele Umwelt-Probleme. Ich glaube, die Erde fühlt den Schmerz, und sie hat Wunden."

Der "Earth Song" erregte Aufsehen

Es war nicht das erste Mal, dass Michael Jackson sich in seiner Musik mit solchen ernsten Themen beschäftigte. Mit Liedern wie "Heal The World", "Man In The Mirror" oder dem Großprojekt "We Are The World" hatte der King of Pop schon vorher gezeigt, dass er sich Gedanken um die Menschheit und den Planeten machte. Doch mit dem "Earth Song" sorgte er - vor allem in Deutschland - für Aufsehen.

Auftritt bei "Wetten, dass...": Höhepunkt im deutschen Fernsehen

Michael Jacksons Auftritt in "Wetten, dass..." am 4. November 1995 gehört zu den Höhepunkten der deutschen TV-Unterhaltung: Er schwebte auf einer an einem Kran hängenden Plattform über die Bühne. Sein weißes offenes Hemd flatterte im Wind, während er - am Geländer der Plattform turnend - den "Earth Song" zum Besten gab. Fast 18 Millionen Fernsehzuschauer sahen diesen spektakulären Auftritt und bescherten "Wetten dass..." - eine der höchsten Quote in der Geschichte der Show. Kurz darauf stand das Lied bei uns auf Platz eins der Charts und blieb dort fünf Wochen. Damit ist der "Earth Song" die erfolgreichste Michael-Jackson-Single in Deutschland.

