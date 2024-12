Mein Einsatz: Schicken Sie uns Ihre unvergesslichen Einsätze!

Feuerwehrpodcast "Mein Einsatz" ab Februar wöchentlich

Neu ist diesmal: "Mein Einsatz" erscheint wöchentlich. Gastgeber im Studio ist wieder NDR-Reporter Torben Hildebrandt. "Die Resonanz auf die erste Staffel war so groß, dass wir unbedingt nachlegen möchten", sagt Hildebrandt. An seiner Seite moderiert künftig Theresa Balzer, aktive Feuerwehrfrau aus Brome im Kreis Gifhorn. Balzer kam als Quereinsteigerin zur Feuerwehr und ist heute Feuer und Flamme fürs Ehrenamt. In der zweiten Folge der ersten Staffel von "Mein Einsatz" war sie noch Gast im Studio. Jetzt wechselt die 39-Jährige die Seite des Mikrofons, um mit Torben Hildebrandt die Gäste im Podcast-Studio zu empfangen. "Ich freue mich auf die Kameraden und Kameradinnen und ihre Geschichten", sagt Teresa Balzer.

Schicken Sie uns ihre Einsätze

Ab sofort können sich Feuerwehrleute mit Einsätzen bewerben, die für sie prägend oder besonders waren, die sie besonders gefordert haben. Die Einsätze können auch schon länger zurück liegen. Die Podcast-Folgen werden im NDR Landesfunkhaus in Hannover aufgezeichnet. Entweder eine E-Mail an meineinsatz@ndr.de schicken, oder das unten angehängte Formular verwenden.

