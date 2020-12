Mariah Carey - "All I Want for Christmas Is You"

Sendedatum: 16.12.2020 15:20 Uhr M

Pophits, die von Weihnachten handeln, entstehen meist im Sommer. Damit sie rechtzeitig zur Weihnachtszeit fertig sind. So war es auch 1994, als die US-Amerikanerin Mariah Carey "All I want for Christmas" komponierte. Draußen sorgte die Juli-Sonne für heiße Temperaturen. Im Hause Carey jedoch stand ein Weihnachtsbaum, alles war festlich geschmückt. Die Sängerin wollte in Weihnachts-Stimmung kommen. Und es funktionierte. Beim Schreiben habe Carey alles in den Song gepackt, was für sie Weihnachten bedeute. Und daraus hat sie dann ein Liebeslied gemacht. Im Laufe der Jahre habe sie zwar immer mal wieder gedacht "hmm, diese oder jene Stelle hätte vielleicht anders klingen können". Aber mittlerweile liebe sie den Song so wie er ist und sie sei sehr froh darüber.

Produzent ist nicht begeistert

Mariah Carey komponierte "All I want for christmas" auf einem kleinen Keyboard. Und spielte den Song daraufhin ihrem Produzenten und Co-Autoren Walter Afanasieff vor. Der war allerdings wenig begeistert. Ihm war die Melodie zu einfach. Für Musiker klinge sie wie etwas, das man im Unterricht übe. Deshalb gefiel sie ihm nicht.

Jahrtausendwende: der Song zum Weihnachtsklassiker

Der erfahrene Musikproduzent schien zunächst Recht zu behalten. Das Lied mit dem mitreißenden Motown-Rhythmus brauchte einige Jahre Anlauf. Aber dann, nach der Jahrtausendwende, startete der Song richtig durch und wurde zum Weihnachtsklassiker. Mittlerweile steht Afanasieff anders zu dem Lied. "Die Leute leiben diesen Song, weil die darin enthaltene Botschaft universell ist: Sie kann vom Vater an das Kind gerichtet werden oder von der Ehefrau an den Ehemann: 'Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist Du!'"

