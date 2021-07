Louis Armstrong - "What A Wonderful World"

Sendedatum: 26.06.2013 16:50 Uhr L

Louis Armstrong, der Trompeter mit dem breiten Grinsen und der kratzigen Stimme, war einer der Männer, die den Jazz salonfähig gemacht haben. Das Lied, das ihn unsterblich gemacht hat, hat mit Jazz allerdings wenig zu tun. "What a wonderful world" – ein verträumtes Lied über die Schönheit der Natur und das kleine Glück. 1967 wurde er aufgenommen, als in den USA die Bürgerrechtsbewegung und der Vietnamkrieg den Menschen unruhige Zeiten bescherten. Der Boss der amerikanischen Plattenfirma, bei der Armstrong, genannt "Satchmo", unter Vertrag stand, konnte dem Song allerdings nichts abgewinnen.

Hartnäckig an den Erfolg geglaubt - und Recht behalten

Louis Armstrong aber glaubte an dieses speziell für ihn komponierte Lied und wollte es auf jeden Fall auf Platte bringen. Er verzichtete deshalb auf seine Gage und ließ sich lediglich 250 Dollar geben, um die Studiomusiker bezahlen zu können. Und Louis Armstrong sollte Recht behalten: Obwohl die Plattenfirma keine Werbung für die Single machte, kletterte sie weltweit in den Hitparaden ganz weit nach oben - in Deutschland auf Platz 8, in England sogar auf Platz 1. Einen 67-jährigen Hitparaden-Spitzenreiter hatte es bis dato noch nicht gegeben. Drei Jahre später, am 6. Juli 1971, starb Louis Armstrong in seinem New Yorker Haus, in dem er 28 Jahre gelebt hatte.

