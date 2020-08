Los Del Rió - "Macarena"

Sendedatum: 05.08.2020 14:50 Uhr Archiv

Die beiden freundlichen älteren Herren von Los Del Río ("Die vom Fluss") heißen Rafael Ruiz Perdigones und Antonio Romero Monge. Sie sind so etwas wie die spanische Antwort auf die Amigos. Rafael und Antonio stammen aus der Nähe von Sevilla und machen schon seit Mitte der 60er-Jahre gemeinsam Musik. Nicht nur in Spanien, sondern auch in Südamerika sind die beiden seit Jahrzehnten bekannt und beliebt. Als sie 1992 Konzerte in Venezuela geben, werden die beiden Musikstars zu einer rauschenden Party eingeladen, die ihr Leben verändern soll.

Flamenco-Tänzerin bringt Idee

Alles, was Rang und Namen hat in Venezuela, ist auf dieser Party, sogar der damalige Präsident Pérez gibt sich die Ehre. Auch Flamenco-Tänzerin Diana Patricia Cubillán Herrera ist dabei und bringt mit einer kleinen Tanzeinlage die beiden Gäste aus Spanien mächtig ins Staunen. So sehr, dass sich Rafael und Antonio spontan zu der Musik einen frechen Text ausdenken und ihn lauthals singen. Das ist die Geburtsstunde von "Macarena".

Fertig ist der Sommerhit

Wieder zurück in Spanien, bringen Los del Río ihr beim Flamenco-Tanz erfundenes Lied auf Platte. Diese Platte wiederum gelangt zu drei jungen, hippen amerikanischen Musikproduzenten. Die finden Gefallen an dem eingängigen "Macarena"-Song und machen ihn Disco-tauglich. Den beiden etwas tapsig wirkenden Sängern stellen sie ein paar hübsche Bademoden-Models an die Seite. Und fertig ist der Sommerhit des Jahres 1996.

