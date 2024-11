Lichtblick e.V. aus Oldenburg Sendedatum: 21.11.2024 08:20 Uhr Lichtblick e. V. kümmert sich um Kinder, deren Eltern eine Krebsdiagnose bekommen haben.

Wenn die Diagnose Krebs gestellt wird, gerät meist alles in der Familie aus den Fugen. Der Verein hilft dann so schnell wie möglich, denn Kinder fühlen sich mit ihren Ängsten und Nöten meist völlig hilflos und alleine. Oft wollen Eltern ihre Kinder schützen und schweigen. Doch Kinder haben feine Antennen, wissen sofort das etwas nicht stimmt und können dadurch das Vertrauen in die Bindung mit den Eltern verlieren und im schlimmsten Fall Angststörungen und Posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln.

Lichtblick e. V. kümmert sich psychologisch um die Kinder, macht Freizeitangebote. Eine Krebserkrankung dauert oft Monate oder Jahre und endet nicht selten mit dem Tod und während der gesamten Zeit der Erkrankung ist der Verein für die Familie da und auch danach können die Kinder weiter in die Gruppen gehen und gemeinsam erleben, dass das Leben weiter geht und sie nicht alleine sind.

Die Krankenkassen finanzieren keine Angebote für minderjährige Kinder von erkrankten Eltern, solange die nicht psychisch auffällig sind. Und genau das möchte der Verein verhindern, dass die Kinder durch die Erkrankung ihrer Eltern selbst krank werden.

