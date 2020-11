Kim Wilde - "Kids In America"

Stand: 17.11.2020 19:17 Uhr K

London in den 1970er Jahren. Die Familie Wilde aus dem Stadtteil Chiswick ist sehr musikalisch. Kims Vater Marty hatte in seiner Jugend, Ende der 50er, ein paar Hits als Rock'n Roll-Sänger. Und es sieht ganz danach aus, dass ihr kleiner Bruder Ricky in die Fußstapfen des berühmten Papas tritt. Als Ricky 1980 ein paar neue Songs aufnimmt, lädt er seine große Schwester ein, den Background-Gesang zu übernehmen. Kim hinterlässt dabei Eindruck. Der mächtige Produzent Mickie Most will unbedingt was mit ihr machen. Das findet Ricky aber nicht so gut und meinte: "Wenn jemand einen Song mit ihr produziert, dann bin ich das!" Er war ungeheuer motiviert und wollte es Mickie zeigen. Das Geschwisterpaar fuhr an dem Wochenende nach Hause zu ihren Eltern, und Ricky schrieb den Song, der Kims Leben veränderte. Er schrieb "Kids in America".

Das Lied macht Kim zum Superstar

Ihre Zimmer liegen direkt nebeneinander. Und Kim wird fast wahnsinnig, weil Ricky das ganze Wochenende mit seinem Synthesizer rumspielt. Sie ahnt ja nicht, dass nebenan gerade ihr erster Hit entsteht. Als Ricky fertig ist, sorgt Vater Marty noch für den letzten Feinschliff und fertig ist der Hit über junge Liebe, das wilde Großstadtleben, gute Musik und den Traum, nach Ost-Kalifornien zu gehen. Dass es in Ost-Kalifornien eigentlich nur Wüste gibt… geschenkt. Das Lied macht Kim zum Superstar und Ricky übernimmt gerne dauerhaft den Job des Produzenten und Gitarristen in ihrer Band.

