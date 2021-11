Kansas - "Dust In The Wind"

Sendedatum: 17.11.2021 14:40 Uhr K

Wohl eine der schönsten Balladen der Rockmusik ist ein Song aus dem Jahre 1977. "Dust In The Wind" ist auf dem Album "Point Of Know Return" von der amerikanischen Band Kansas veröffentlicht worden. Damals, im Herbst, hat der Gitarrist Kerry Livgren gerade eine Tour mit seiner Rockband Kansas hinter sich. Er genießt die freie Zeit mit Ehefrau Vicky, liest ein Buch über die Poesie der Indianer und spielt in seinem Musikzimmer ein bisschen auf der Gitarre. Er will sich eine neue Spieltechnik aneignen - das sogenannte "Travis Picking", benannt nach dem amerikanischen Country-Musiker Merle Travis.

Von indianischer Poesie inspiriert

Eine große Herausforderung für den gestandenen Rock-Gitarristen, der es ansonsten lieber laut und heftig mag. Aber Kerry gibt sich alle Mühe und entwickelt sogar eigene Fingerübungen. Und während sich Kerry konzentriert, kommt ihm ein Satz aus dem Buch über indianische Poesie in den Sinn, das er zuvor gelesen hat: "All we are is dust in the wind" - "Wir sind nur Staub im Wind." Dieser Gedanke fasziniert ihn - was sind Reichtum und Erfolg wirklich wert, wenn wir am Ende doch alle wieder zu Erde werden? Und während er Gitarre spielt, fängt er an zu dichten: "Ich schließe meine Augen. Nur für einen Augenblick. Und der Augenblick ist schon wieder vorbei. Alle meine Träume spielen sich ganz merkwürdig vor meinen Augen ab. Staub im Wind. Wir sind nur Staub im Wind!"

"Dust In The Wind" wird ein Klassiker

Ein paar Wochen später trifft sich die Band, um die Songs für das neue Album zu proben. Es fehlt ihnen allerdings noch ein Lied. Kerry spielt den Bandkollegen darum "Dust In The Wind" vor, obwohl er selbst nicht viel von dem Lied hält, weil es nicht typisch Kansas ist. "Das ist doch keine Rockmusik!", denkt er. Doch er steht mit seiner Meinung allein da. Die Jungs sind hellauf begeistert. Und sie alle haben Recht. "Dust In The Wind" wird nicht nur der größte Hit von Kansas, sondern sogar zum Klassiker!

