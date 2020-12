John Lennon – "Woman"

Sendedatum: 08.12.2020 10:20 Uhr J

Auch nach der Trennung der Beatles im Jahr 1970 sorgt John Lennon immer wieder für Schlagzeilen – vor allem wegen der Beziehung zu der Künstlerin Yoko Ono. Gemeinsam setzt sich das Paar für den Weltfrieden ein. 1975, nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Sean, steht für John Lennon dann nicht mehr die Musik und die Politik im Vordergrund, sondern die Familie. Er sagt damals: "Ich backe Brot und kümmere mich um das Baby. Das ist eine Vollzeitbeschäftigung, das weiß jede Hausfrau. Und ich kann jetzt auch die frustrierten Frauen verstehen, die ja nie Feierabend haben."

"Woman": Verbeugung vor allen Frauen

Nach fünf Jahren Dasein als Hausmann geht John Lennon 1980 wieder ins Studio, um das Album "Double Fantasy" aufzunehmen, unter anderem mit dem Lied "Woman". Er widmet diese "Hymne an die Frau" Yoko Ono. Aber er soll damals auch im Studio seinen Musikern gesagt haben: "Spielt es für Eure Mütter, für Eure Schwestern – spielt es für jede Frau." Für ihn ist "Woman" nicht nur eine Verbeugung vor der Frau, sondern auch so etwas wie die Fortsetzung des Beatles-Hits "Girl" aus dem Jahr 1965. Aus dem Girl, dem Mädchen, ist eine Frau geworden – so wie auch John Lennon erwachsen geworden ist. "Ich hoffe, dass meine Musik auch den Jüngeren gefällt. Aber in erster Linie ist sie für die Leute, die mit mir aufgewachsen sind. Ich rufe: 'Hey, hier bin ich! Waren die 70er nicht eine Plage? Auf geht’s, machen wir das Beste aus den 80ern!'"

Am 17. November 1980 veröffentlicht John Lennon das Album und feiert ein großartiges Comeback. Drei Wochen später wird er von einem verwirrten Fan in New York erschossen. Die Single "Woman" kommt erst John Lennons Tod in die Läden und sorgt dafür, dass der Ex-Beatles noch einmal Hitparaden-Spitzenreiter wird.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 08.12.2020 | 10:20 Uhr