John Lennon – "Imagine"

Sendedatum: 07.10.2020 13:40 Uhr J

März 1971: ein Vormittag im englischen Tittenhurst. John Lennon sitzt im Schlafzimmer seines gregorianischen Landhauses an einem weißen Flügel. Und schreibt in nur wenigen Stunden einen Pop-Hit, der in die Geschichte eingehen wird. "Stell Dir vor, es gäbe kein Himmelreich. Es ist ganz einfach, versuch es! Keine Hölle unter uns. Über uns nur der Himmel", singt John Lennon. "Stell Dir vor, es gäbe keine Gier, keinen Hunger, keinen Krieg." Die Botschaft des Liedes lautet: Soll die Welt besser werden, muss sie sich zunächst in den Köpfen der Menschen verändern. Die Idee zu "Imagine" hat John Lennon seiner Ehefrau Yoko Ono zu verdanken. Die Künstlerin hatte einige Jahre zuvor ein Buch mit dem Titel "Grapefruit" veröffentlicht, in dem es an verschiedenen Stellen heißt: "Stell Dir dieses oder jenes vor".

"Imagine": Meilenstein der Popmusikgeschichte

Eine Friedenshymne, gespielt auf einem weißen Flügel – dieses Bild gefällt John Lennon. Er wird es später in einem Film über die Entstehung von "Imagine" entsprechend in Szene setzen. Im Studio jedoch muss er sich allerdings mehr oder weniger zähneknirschend mit einem normalen, braunen Klavier zufriedengeben. Und auch sonst wird die Aufnahme bewusst sehr schlicht gehalten: Außer Lennon sind nur der deutsche Bassist Klaus Voormann und der Schlagzeuger Alan White mit von der Partie. Später wird der Produzent Phil Spector noch ein paar zarte Streicher hinzufügen. Mehr nicht. John Lennon will, dass "Imagine" so einfach wie ein Kinderlied ist. Es wird zu einem Meilenstein der Popmusikgeschichte.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 07.10.2020 | 13:40 Uhr