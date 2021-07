John Fred & His Playboy Band - "Judy in Disguise"

Sendedatum: 07.07.2021 15:10 Uhr J

Es gibt in der Popgeschichte immer wieder Sänger und Bands, die einen einzigen Hit haben. So ist das auch mit John Fred & His Playboy Band. Im Januar 1968 ist das Lied "Judy In Disguise" in Deutschland auf Platz eins. Die Idee dazu kommt dem amerikanischen Sänger John Fred Gourrier ein Jahr zuvor unter der Dusche. Im Radio läuft damals "Lucy In The Sky" von den Beatles. Das Geräusch der Wasserbrause sorgt aber dafür, dass John Fred den Text nicht richtig versteht.

Beatles-Lied liefert Idee

Statt "Lucy in the sky with diamonds" hört er die Zeile "Lucy in disguise with diamonds" - "Die verkleidete Lucy mit Diamanten". Die missverstandene Zeile erinnert ihn an einen Sommertag in Florida: "Ich weiß noch, wie die Mädchen da mit ihren riesig großen Sonnenbrillen am Strand herumliefen. Damals dachte ich schon, das sieht aus wie eine Verkleidung!" Und so wird aus dem Beatles-Text über Drogenrausch ein augenzwinkernder Text über ein Mädchen, das ihren Freund mit Modetrends in den Wahnsinn treibt.

John Lennon liebt Parodie

Eigentlich will er das Mädchen im Lied Beverly nennen - aber Judy passt besser zu Lucy aus dem Beatles-Song, den er auf die Schippe nimmt. Der Song wird Nummer eins in den USA und verdrängt ausgerechnet den Beatles-Hit "Hello, Goodbye" von der Spitze der Hitparade. Dass "Judy In Disguise“ eine Parodie sein soll, verstehen wahrscheinlich nur die wenigsten Plattenkäufer. Außer John Lennon, den John Fred kurze Zeit später trifft. "Als ich John Lennon traf, sprach er mich direkt auf den Song an. Er fand ihn klasse! Er sagte: 'Das Erste, was ich tue, wenn ich zurück in England bin: Ich mach aus 'Judy In Disguise With Glasses' einen neuen Song: 'Froggy In A Pond With Spectacles' - Frosch im Teich mit Brille!"

