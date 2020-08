Stand: 28.08.2020 13:33 Uhr

Helge Schneider - "Katzeklo"

Anfang der 1990er-Jahre ist Helge Schneider in Deutschland noch ein Geheimtipp. Der Musiker und Komiker ist mit seinen Programmen eher auf den kleineren Bühnen der Republik unterwegs. Und als er den Song "Katzeklo" komponiert, deutet zunächst nichts auf einen großen Erfolg hin.

Helge Schneider erinnert sich heute augenzwinkernd daran, wie der Song entstanden ist: "Das kennt Ihr vielleicht. Ist ja so berühmt geworden. Hätte ich nie gedacht damals, als ich es composed habe in meiner Composer-Lounge auf meinem Schiff. Da kam ich von unten aus dem Tischtennis-Deck nach oben, wo die Hängematte ist. Und da hab' ich gedacht, ich mach' jetzt 'Katzeklo', das Lied."

Ein Schiff samt Tischtennis-Deck hat Helge Schneider damals wohl nicht gehabt, einen Kater Fritz dagegen schon. Und dieser mittlerweile längst verstorbene Kater hat Schneider zu dem Lied "Katzeklo" inspiriert. Entstanden sei der Song in seinem damals ganz neuen 15 Quadratmeter großen Tonstudio, erinnert sich Schneider. Er habe sich allein an die Orgel gesetzt und ein bisschen gespielt und gesungen.

Schneiders Eintrittskarte ins Show-Geschäft

Wenig später hätten dann während der Karnevalszeit in der Kneipe alle bei dem Song mitgesungen. Und so beginnt der Siegeszug von "Katzeklo". Helge Schneider tritt sogar bei "Wetten, dass ..?" im Fernsehen auf und ist plötzlich kein Geheimtipp mehr. Warum der Song so erfolgreich wurde, darauf kann sich Schneider bis heute nicht so wirklich einen Reim machen. Möglicherweise sei es einfach die Toiletten-Thematik gewesen, mutmaßt er. In jedem Fall wirke "Katzeklo" aber bis heute nach. Es komme immer wieder vor, erzählt Schneider, dass die Leute, wenn sie ihm begegnen, sagen: "Guck' mal, das ist er, das ist Katzeklo!" Und darauf könne er stolz sein, der Titel sei wirklich einfach eine gute Komposition.

