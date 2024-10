Gewinnen Sie Tickets inklusive Meet & Greet für Alphaville! Stand: 11.10.2024 06:00 Uhr Die Kult-Band geht auf Tour und macht Halt in Lingen, Lüneburg und Hannover! Mit etwas Glück können Sie beim Konzert dabei sein!

Alphaville feiert 40 Jahre Bandgeschichte: Die weltbekannte Pop-Band geht auf große "Alphaville Forever! Live"-Tour und kommt auch zu uns nach Niedersachsen. Mit dabei haben Sie Hits, wie "Big in Japan", "Forever Young" oder "Sounds Like A Melody". NDR 1 Niedersachsen präsentiert die Konzerte in Lüneburg, Lingen und Hannover.

Gewinnen Sie mit NDR 1 Niedersachsen ein besonderes Konzert-Erlebnis: Sie haben nicht nur beste Plätze, sondern treffen die Band um Marian Gold persönlich bei einem Meet & Greet!

Das sind die Termine 17.11.2024 | Lüneburg, LKH Arena

29.11.2024 | Lingen, Emsland Arena

24.01.2025 | Hannover, Swiss Life Hall

So können Sie Alphaville persönlich treffen

Mitmachen ist ganz einfach: Hören Sie sich das Audio von Sänger Marian Gold an. In seinem Satz fehlt ein Wort. Sie wissen welches? Dann füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab! Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

AUDIO: Welches Wort fehlt? (1 Min)

