Alphaville kommt nach Niedersachsen! Stand: 11.10.2024 06:00 Uhr Die Kult-Band geht auf Tour und macht Halt in Lingen, Lüneburg und Hannover! Mit etwas Glück können Sie beim Konzert dabei sein!

Alphaville feiert 40 Jahre Bandgeschichte: Die weltbekannte Pop-Band geht auf große "Alphaville Forever! Live"-Tour und kommt auch zu uns nach Niedersachsen. Mit dabei haben Sie Hits, wie "Big in Japan", "Forever Young" oder "Sounds Like A Melody". NDR 1 Niedersachsen präsentiert die Konzerte in Lüneburg, Lingen und Hannover.

Sie konnten mit NDR 1 Niedersachsen ein besonderes Konzert-Erlebnis gewinnen: Sie haben nicht nur beste Plätze, sondern treffen die Band um Marian Gold persönlich bei einem Meet & Greet!

Das sind die Termine 17.11.2024 | Lüneburg, LKH Arena

29.11.2024 | Lingen, Emsland Arena

24.01.2025 | Hannover, Swiss Life Hall

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 11.10.2024 | 06:40 Uhr