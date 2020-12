Frank Sinatra - "Let it snow! Let it snow! Let it snow!"

Stand: 21.12.2020 15:04 Uhr F

Es war ein heißer Juli-Tag in Hollywood 1945. Die beiden Songschreiber Sammy Cahn und Jule Styne schwitzten in ihrem Büro an der Vine Street und warteten auf Inspirationen für ein neues Broadway-Musical. Viele Jahre später erzählte Sammy Cahn in einem Interview, dass er an jenem Tag seinem Kollegen vorschlug an den Strand zu gehen um sich ein bisschen abzukühlen. Styne hatte jedoch keine Lust. Er wollte lieber im Büro bleiben und schlug vor, sich kühle Gedanken zu machen und ein Winterlied zu schreiben. Cahn hatte daraufhin direkt eine Idee!

Platte wird zum Renner der Saison

Er setzte sich an die Schreibmaschine und tippte: "Das Wetter draußen ist schrecklich, aber hier am Feuer ist’s gemütlich. Und weil wir nirgends sonst hinmüssen, lass es schnei'n, lass es schnei'n, lass es schnei'n!" Styne schrieb die Melodie dazu, und ein paar Wochen später, am 31. Oktober 1945, nahm der damals sehr populäre Bandleader Vaughn Monroe diesen neuen Song auf.

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kam die Platte in die amerikanischen Läden und wurde zum Renner der Saison. Nicht nur bei den Plattenkäufern - sondern auch bei vielen Stars jener Zeit, die sich auf den neuen Hit stürzten und ihn kurzerhand in ihr Repertoires aufnahmen. So wurde "Let it snow! Let it snow! Let it snow!" einer der berühmtesten Weihnachtsschlager - obwohl er in keiner Zeile Bezug auf das Weihnachtsfest nimmt. Aber weil es in dem Lied um Schneetreiben und gemütliche Zweisamkeit vor dem warmen Kamin geht, passt es so wunderbar in diese Zeit.

