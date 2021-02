Frank Duval - "Angel of Mine"

Sendedatum: 03.02.2021 13:40 Uhr F

"Derrick" war die erfolgreichste Serie der deutschen Fernsehgeschichte. Unvergessen Horst Tappert als akkurat gekleideter Oberinspektor, dessen Assistent Harry stets den Wagen vorzufahren hatte. Für die Musik sorgte der deutsche Komponist und Sänger Frank Duval. Er gab spannenden Szenen den letzten Schliff. So auch Ende 1980 in Folge 77 mit dem Titel "Dem Mörder eine Kerze". Der Werbe-Fotograf Dernbach wird ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen führen Derrick und Harry zu einer Abiturientin und einem finster dreinblickenden Pfarrer, gespielt von Horst Frank. Der hat dem Mörder die Beichte abgenommen, darf aber nichts sagen - Beichtgeheimnis! Und sie treffen auf den selbstverliebten Pornodarsteller Horst. Das ist die Rolle von Sascha Hehn.

Millionen Menschen sehen "Derrick" und kaufen die Platte

Weil Mordopfer Dernbach wohl nicht nur Fotos gemacht, sondern auch Pornos gedreht hat, hilft alles nichts - Derrick und Harry müssen im Zuge der Ermittlungen in ein Erotik-Kino. Das heißt: nur Derrick, denn der fürsorgliche Vorgesetzte gibt seinem Assistenten zu verstehen: "Nur für Erwachsene!" Während drinnen der Porno läuft, spielen sich vor dem Kino herzzerreißende Szenen ab. Das Ganze wird untermalt von "Angel of mine" - einem extra für diese Folge komponierten Lied von Frank Duval. "Mein Engel, hilf mir zu fliegen, hilf mir den Himmel zu berühren, hilf mir mein Leben zu finden" heißt es darin. Das Lied verbindet geschickt die junge Abiturientin mit dem Pfarrer in Gewissensnöten und dem Erotikstreifen. Millionen Menschen verfolgten damals gebannt die Derrick-Folge "Dem Mörder eine Kerze" am Freitagabend im ZDF, diskutierten darüber - und kauften in den Wochen darauf die Platte. "Angel of Mine" von Frank Duval wurde so Anfang 1981 zum Nummer-Eins-Hit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 03.02.2021 | 13:40 Uhr