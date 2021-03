Fools Garden - "Lemon Tree"

Sendedatum: 10.03.2021 15:50 Uhr F

Im Frühjahr 1996 ging ein Lied aus Pforzheim, am Rande des Schwarzwaldes gelegen, um die Welt. Heutzutage wird "Lemon tree" von Fools Garden sogar im Musik-Unterricht an den Schulen gesungen. Der Sänger Peter Freudenthaler erzählte vor einiger Zeit im MDR-Fernsehen, wie er 1995 auf "Lemon tree" gekommen ist. "Es war so, wie der Song anfängt. Es war Sonntagnachmittag, ich saß in meinem damaligen Schlafzimmer, wo auch das Keyboard stand und ein Klavier. Und ich habe auf meine damalige Freundin gewartet, und die kam halt nicht!"

Der gelbe Zitronenbaum

Eine eingängige Melodie mit einem eingängigen Text, in dessen Mittelpunkt ein Zitronenbaum steht. Aber warum gerade ein Zitronenbaum, ein "Lemon tree"? Das fragte sich damals auch Peter Freudenthaler: "Es klingt gut, aber was soll ich über einen Zitronenbaum schreiben? Aber das hat sich einfach so ergeben, und dann hab ich irgendwann gedacht 'Ach lass es halt so!'" Er stellte den Song seiner Band Fools Garden vor. Die hatte es bis dato immerhin geschafft, dass einer ihrer Songs schon mal in einer Fernsehwerbung zu hören gewesen war. Mehr aber auch nicht. "Bis 1995 sind wir aus dem Dunstkreis von Pforzheim gar nicht herausgekommen. Da war das höchste der Gefühle, wenn wir mal in München vor 20 Leuten gespielt haben."

Platz eins der Hitparade

Doch mit "Lemon tree" änderte sich das schlagartig. Die Jungs standen plötzlich auf Platz eins der deutschen Hitparade und füllten mühelos die größten Hallen. Nicht nur in Pforzheim oder München, sondern auf der ganzen Welt. Über Nacht waren Peter, Volker, Ralf und Thomas zu Superstars geworden. "Das war natürlich ein tolles Gefühl. Wobei ich heute sagen muss: Wir waren der ganzen Situation damals nicht gewachsen. Wenn ich mir heute Videos von Fernsehauftritten oder so angucke! Aber das hat vielleicht auch zu unserem Erfolg beigetragen. Die Menschen sahen: Die Jungs sind so grün hinter den Ohren, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wir wussten wirklich nichts von diesem Business", erinnert sich Sänger Peter Freudenthaler. Ein weiterer Hit wollte seiner Band dann zwar nicht gelingen. Doch Fools Garden gibt es noch immer. Und "Lemon tree" sorgt bis heute dafür, dass Peter Freudenthaler und Co. von der Musik leben können: "Wir genießen das, was wir jetzt haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch einmal so einen großen Hit hätten. Wobei es niemals mehr so'n Hit geben kann wie 'Lemon tree', weil der uns damals einfach entjungfert hat."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 10.03.2021 | 15:50 Uhr