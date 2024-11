Dorfstromer im Alten Land Sendedatum: 18.11.2024 08:20 Uhr Die Ehrenamtlichen vom Verein Dorfstromer e.V. machen das Alte Land mit Elektroautos mobiler.

Wer auf dem Land wohnt, der kommt oft nicht ohne ein zweites Auto durch den Alltag. Genutzt wird das aber dann häufig nur für Kurzstrecken, zum Einkaufen oder um die Kinder zu fahren. Das geht auch anders, dachten sich die Gründer vom Verein Dorfstromer e.V. im Alten Land und haben ein Car-Sharing nach dem Prinzip "Nachbarn teilen sich ein Auto" aufgebaut.

Weil das Ganze auch einen guten Effekt für den Klimaschutz haben sollte, gibt es bei den Dorfstromern nur vollelektrische Fahrzeuge. Fahren darf jeder, der einen Führerschein hat, denn die Dorfstromer wollen nicht nur Zweitauto-Vermeider ansprechen sondern auch Senioren oder Fahranfänger ohne eigenes Auto.

Ihre Flotte besteht inzwischen aus 28 Autos, die an Stationen in verschiedenen Dörfern in Niedersachsen, aber auch in Hamburg stehen. Damit die auch jederzeit fahrtüchtig sind, kümmert sich an jeder Station ein ehrenamtlicher Autopate um die Pflege des Fahrzeugs.

