Donovan - "Jennifer Juniper"

Jennifer Boyd war in den 60ern ein berühmtes Fotomodell - und die jüngere Schwester von Pattie Boyd. Die wiederum war mit dem Beatles-Gitarristen George Harrison liiert. Über ihn lernte Jennifer den Liedermacher Donovan (Englands Antwort auf Bob Dylan) kennen. Der hatte mit "Catch The Wind", "Mellow Yellow" und "Universal Soldier" schon einige Hits gehabt und ging bei den Beatles ein und aus. Jennifer und Donovan kamen sich näher und fuhren zusammen in den Urlaub nach Griechenland. Und später reisten sie mit den Beatles sogar zu einem indischen Guru. Der dunkle Wuschelkopf verknallte sich in die langbeinige Blondine und schrieb für sie Ende 1967 das Lied "Jennifer Juniper" - "Juniper" ist eine Abwandlung des Namens Jennifer.

Nicht die große Liebe - aber ein großes Liebeslied

In dem Lied reitet Jennifer auf einem Pferd über die Hügel, ihre langen blonden mit Fliederblüten geschmückten Haare wehen im Wind - hach, wie romantisch! Aber: Die ganz große Liebe zwischen den beiden war es dann doch nicht. Jennifer stand mehr auf Schlagzeuger, zumindest hat sie später zweimal Trommler geheiratet. Und auch Donovan hat auf die Liebe fürs Leben noch ein bisschen warten müssen. Doch immerhin haben wir dem Techtelmechtel der beiden einen der schönsten Oldies zu verdanken.

