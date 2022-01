Don McLean - "American Pie"

Sendedatum: 15.01.2022 09:50 Uhr D

Er ist einer der geheimnisvollsten und am meisten diskutierten Songs der Popmusikgeschichte: Don McLeans Lied über den "amerikanischen Apfelkuchen". Seit Jahrzehnten versuchen Fans, Musikwissenschaftler und andere Experten herauszufinden, was uns der Sänger mit "American Pie" sagen will. Don McLean war 13 Jahre alt, als er mit Zeitungsaustragen in New York sein Taschengeld aufbesserte. Eines Tages, es war im Februar 1959, las er eine Schlagzeile, die sein Leben verändern sollte: "Buddy Holly stirbt bei Flugabsturz!"

Bye-Bye, Miss American Pie?

Die Aufregung um den Tod des Rock'n'Roll-Stars zog auch den jungen Don in seinen Bann. Er fing an Gitarre zu spielen und eigene Songs zu schreiben. Er wollte auch ein Star sein. Und zwölf Jahre später war er es. Don McLean hatte ein Lied - inspiriert vom Tod Hollys - gemacht, das zum Welthit wurde: "American Pie". Aber warum "American Pie"? Was hat amerikanischer Apfelkuchen mit Buddy Hollys Tod zu tun? Und warum "Bye-bye Miss American Pie"? Nun, vielleicht sah Don McLean die Songs von Buddy Holly als jungfräulich wie eine Miss, typisch amerikanisch und frisch wie ein Kuchen an. Aber mit Buddy Holly starb auch diese Musik. Im weiteren Text geht es dann um viele andere Rock- und Popstars, die nach Buddy Holly in aller Ohren waren, aber ihm musikalisch kaum das Wasser reichen konnten.

McLean hält sich bedeckt

Deshalb nennt Don McLean auch keine Namen, sondern deutet sie nur an - mehr oder weniger. Wenn vom King die Rede ist, weiß wohl jeder, wer gemeint ist. Aber wer noch? Das wird seitdem heiß diskutiert. Mick Jagger könnte dabei sein, Bob Dylan, die Beatles. Don McLean selbst hält sich bedeckt. Seit Jahrzehnten wird er in Interviews immer wieder gefragt: Was bedeutet "American Pie", was willst Du uns damit sagen? Und seine Standardantwort lautet dann: "Es bedeutet nur eines: Dass ich nie wieder arbeiten muss!"

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 15.01.2022 | 09:50 Uhr