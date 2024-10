Der beste Ort der Welt: Brunkensen Stand: 10.10.2024 00:00 Uhr Wir stellen bis zum 18. Oktober die besten Orte der Welt vor! Natürlich liegen die alle in Niedersachsen. Heute: Brunkensen!

Am 10. Oktober dreht sich alles um Brunkensen! Dieser beste Ort der Welt liegt im Leinebergland und hat etwa 850 Einwohnerinnen und Einwohner. Schorse spricht mit den Brunkern über die berüchtigte Lippoldshöhle, den Lügenstein und die Dorfkneipen.

Wer über Brunkensen spricht, darf natürlich nicht die Sage vom Räuber Lippold vergessen. Der Raubritter soll die Bürgermeister-Tochter von Alfeld entführt haben und in der Lippoldshöhle gefangen gehalten haben. Die Lippoldshöhle ist aber nicht die einzige Sehenswürdigkeit in den Wäldern von Brunkensen: Wanderer und Wandererinnen können auch den "Lügenstein" bewundern. Anschließend können sie sich in den Gaststätten "Pötchen Peine" oder "Räuber Lippoldskrug" eine Pause gönnen.

